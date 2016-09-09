Требуется копирайтер для написания статей на сайт

КопирайтингЗакрыт8 заявок282 просмотра
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Добрый день! Наш сайт - www.consulexpert.ru Нужно статьи - описание услуг, новости, раздел - ответы на вопросы, информационные статьи и прочее. Обязательно с оформлением и размещением на сайте. Статья должна быть оформлена как в примерах - http://obsledovanie-zdaniy-moskva.psu-5.ru 

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7 лет назад
OOOKonsyl
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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