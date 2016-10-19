Текст для оригинальных подарков.

Требуется написать статью, об оригинальных подарках. Необходим творческий подход.

В статье нужно помочь пользователю выбрать подарок для мужчины (мужа, брата, папы, шефа), учитывая интересы мужчин. Не лишним будет знания в психологии.

Простым языком, понятным каждому. Немного с юмором. Уникальность 90+.

Конечно будет перечень товаров, на которых следует опираться. И ТЗ.

В дальнейшем, надеюсь на долгосрочное сотрудничество по данной тематике.

Жду цены, сроки, примеры работ.