holding

Дмитрий holding

 
55 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vale2vo
61 год
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Оформить 2 полноцветных плаката
С заказчиком приятно работать, быстрая обратная связь и быстрая оплата.
Все сделала быстро и классно. Спасибо!
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LeoFox57501
Алёна 
24 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать табличку с номером дома
Приятный человек, чётко ставит задачи, в срок оплачивает работу, всегда на связи. Была рада поработать над созданием иллюстрации для Дмитрия. Рекомендую)
Работу сделала на 5+. Очень быстро и очень качественно. И по очень приемлемой цене. Все понимает с полуслова. Все корректировки вносит без лишних разговоров. Рекомендую Алёну для сотрудничества!
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vika_antonova
Виктория 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
1 отзыв
$5
10 баллов
6 лет назад
Дооформить наклейку
Четкая постановка задачи, оплата в срок. Отличный заказчик, рекомендую
Виктория - отличный исполнитель! Понимает все с полуслова, работу выполняет быстро и качественно. Рекомендую.
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pashayasha
Павел 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
$10
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать GIF-картинки для Яндекс-Директ
Рекомендую! Ставит четкие задачи, приятный в общении и своевременно оплачивает работу. Очень хороший заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Очень рекомендую! Отличный исполнитель! Все понимает с первого раза. Исправляет моментально! После выполнения заказа так же не отказывается от исправлений уже оплаченной работы.
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Cobbart
Артём 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
$8
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать макет приглашения на свадьбу + план рассадки
Хороший заказчик с понятными заданиями. Оплата своевременная. Было приятно поработать, рекомендую
Очень адекватный исполнитель. Выполнил мне уже второй заказ и все так же четко, качественно и быстро. При обсуждении задания все понимает на лету, без лишних вопросов.
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