Имеется готовый фасад. Обшит ЦСП. Изначально планировался стиль фахверк (стыки зашивались бы коричневой доской, сам фасад красился бы в пастельный цвет). Но ЦСП повело себя плохо, его начало коробить. Задача: нижнюю часть оставить в стиле ...
- Архитектура зданий10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно нарисовать табличку на забор: ул. .............. 37. Задача такая: по всему периметру вязь из тюльпанов или других цветов. Типа, как в италии номера домов на керамике рисуют. Ну и фон с мелкими трещинками, как ...Завершен6 лет назад
Размеры 90х90 и 60х70. Нужно подобрать и добавить тематические картинки для фона, шрифт. Примерный текст и логотип в приложении. В приложении картинка (image001), из которой можно использовать графику скидок. Указывайте сроки и цену ОБЯЗАТЕЛЬНО!Завершен6 лет назад
Картинки и тексты предоставляем. Требования: 240х400 pix. Формат GIF. Размер до 120 КБ. Обязательно должна быть возможность последующей правки текстов. Всего 5 банеров. Сроки и цену указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен архитектурный проект мансардного дома 8х9 м. (по наружным стенам) на основе данных картинок.Архитектура зданий38 заявокЗакрыт6 лет назад
Дано: логотип компании. Нужно оформить его в наклейку (плоттерная резка каждой детали) на заднее стекло автомобиля. Вот требования (или пожелания: Основа - логотип. По кругу от логотипа слова: АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА РОЛЬСТАВНИ ШЛАГБАУМЫ 8 927 6077846. Через жирную ...Завершен6 лет назад
5 картинок: ворота, рольставни, шлагбаумы, жалюзи, рулонные шторы. Требования: 1 вариант каждой картинки размером 450 pxl по короткой стороне, и 2 вариант каждой 300х250 pxl. Образцы, сделанные непрофессионалами с текстами прилагаю. При необходимости ...Баннеры21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Я даю образец. Вы рисуете макет с максимальной точностью. План рассадки и номера столов - на основе макета приглашения - фон тот же, картинки те же. Цену и сроки указывайте ОБЯЗАТЕЛЬНО!Завершен7 лет назад
Нужно нарисовать макет пресс-волла. Печататься будет в масштабе 2х3 м. Образец в приложении. Цену указывайте ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад
Мы даем название, вы - разрабатываете простой, понятный логотип компании по управлению многоквартирными домами.Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать и предложить дизайн продающего сайта. Вариант лендинг-пейджа рассматривается, но в идеале хочется, чтобы это была не только лишь одна страница с картинками и ценами. Комплесным предложениям (дизайн+верстка+программирование) - предпочтение. Обязательно указывайте сроки и ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт8 лет назад
Порядка 100 объявлений в каждой компании. Всего 4 компании. Они настроены, но работают неудовлетворительно. Теперь нужен опытный специалист.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужна переозвучка или готового видеоролика с поздравлением от знаменитостей, в который вы добавите имена новобрачных, или сделать полностью оригинальную нарезку видео популярных персонажей (с подписями, кто это), переозвучив их в поздравление молодоженов. Длина 3 минуты. ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт8 лет назад
Образец в приложении. Отличие только в содержании текста и по верху 3 сердца с датой свадьбы. Обязательно цена и сроки.Дизайн продукции19 заявокЗакрыт8 лет назад
Вот основа сайта: http://zalog-pts-samara.ru/Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен специалист с опытом и хорошим портфолио. В заявке обязательно указывайте цену!Контекстная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен грамотный seo-редактор для оптимизации готовых текстов. Иногда, возможно, потребуется дописывать тексты. Текст типа такого: Заказать жалюзи лучше в проверенной фирме! Это аксиома. Поэтому мы рекомендуем обращаться в Компанию ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт8 лет назад
В вк, фб, инстаграмме. Фирма занимается продажей жалюзи и автоматических ворот.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать 2 макета в размерах 2х3 м: 1. Образцы в приложении. Нужно нарисовать объемный рисунок раскрытой книги. Детали уточню в личной переписке. 2. Стандартный пресс-волл. На синем фоне повторяющийся текст, в центре инициалы ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
imperia-rim.ru по 2 позициям: жалюзи, ворота.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт8 лет назад