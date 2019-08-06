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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Работу сделала на 5+. Очень быстро и очень качественно. И по очень приемлемой цене. Все понимает с полуслова. Все корректировки вносит без лишних разговоров. Рекомендую Алёну для сотрудничества!
Ответный отзыв
Приятный человек, чётко ставит задачи, в срок оплачивает работу, всегда на связи. Была рада поработать над созданием иллюстрации для Дмитрия. Рекомендую)