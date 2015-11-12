Интерактивные уроки (обучение) через личный кабинет

Необходимо на веб-технологиях с доступом через сайт и мобильное приложение, разработать

систему интерактивного обучения посредством уроков. Уроков будет много (не

меньше ста, контент предоставляем, то есть фото и аудио), алгоритм уроков

одинаковый и примитивный: озвучка картинок при наведении (нажатии) курсором,

либо задание - сначала задается вопрос "где объект?" и пользователю

нужно нажать на данный объект, после чего - поощрение либо указание на ошибку.

Также в будущем планируется распознавание речи обучаемого с целью выработки

правильного произношения. Дизайн - в соответствии с возрастом обучаемого, для

совсем малышей - детский дизайн, для школьников - более взрослый.

Ниже фото – скрины аналогичных программ для понимания смысла основного модуля. Данные скрины

содержат достаточно устаревший дизайн, (первые несколько), поэтому хочется

аналог но более современного и лучшего качества и дизайна. (приближенного к

последним двум скринам).