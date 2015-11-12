Доработать форму добавления материалы

Добрый день! Задача срочная. ТЗ в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привести форму добавления https://yadi.sk/i/bdNTWVvwkR4uj по функционалу вот к такому виду: https://yadi.sk/i/iSJpQMA_kR4Ny Смотрите только отмеченные красными прямоугольниками элементы. Без них вот https://yadi.sk/i/CNkumRiukR4zz . Доступы дам исполнителю.
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