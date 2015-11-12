Парсинг каталога

Нужно спарсить каталог megastock.ru и создать в excel таблицу вида – название сайта емейлы, которые есть на сайте

Документ должен быть разбит на разделы, которые соответствуют каталогу. Если на сайтах предусмотрена защита от копирования емейлов – ее нужно обойти да и вообще предусмотреть, чтобы парсинг был полный.

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