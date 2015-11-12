Выловить API стороннего сайта

1.Доработка компонента Inmaps для instantCMS. Нужно сделать, что бы в категории объектов выводились нужные объекты по заданному порядку, например по номеру ID. В админке сделать поля или поле. Можно так как нарисовал(смотрите скриншот), можно просто ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача следующая: 1 сайт отправляет пакет данных сайту номер 2, связаны они по API сайта номер 2, нужно извне узнать этот API. Либо по средствам сниффера либо чего то самописного. Результатом работы должен быть готовое решение как брать любой API данной группы сайтов. Цена вопроса - 1500р. , но обсуждаемо. Справитесь будет еще 3 задачи на разные суммы.
Считаете невозможным - писать не надо
Посредник - писать не надо
У вас "команда" а сам вы дизайнер или кто-то-еще - писать не надо.
Хотите предоплату - писать не нужно.
Все деньги по результату, либо если нужно продолжительное время на результат, то по частям.
На несколько проектов нужен 1 человек либо пара.
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