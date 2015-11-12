Выловить API стороннего сайта

Задача следующая: 1 сайт отправляет пакет данных сайту номер 2, связаны они по API сайта номер 2, нужно извне узнать этот API. Либо по средствам сниффера либо чего то самописного. Результатом работы должен быть готовое решение как брать любой API данной группы сайтов. Цена вопроса - 1500р. , но обсуждаемо. Справитесь будет еще 3 задачи на разные суммы.

Считаете невозможным - писать не надо

Посредник - писать не надо

У вас "команда" а сам вы дизайнер или кто-то-еще - писать не надо.

Хотите предоплату - писать не нужно.

Все деньги по результату, либо если нужно продолжительное время на результат, то по частям.

На несколько проектов нужен 1 человек либо пара.