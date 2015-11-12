Выловить API стороннего сайта

$25
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
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Задача следующая: 1 сайт отправляет пакет данных сайту номер 2, связаны они по API сайта номер 2, нужно извне узнать этот API. Либо по средствам сниффера либо чего то самописного. Результатом работы должен быть готовое решение как брать любой API данной группы сайтов. Цена вопроса - 1500р. , но обсуждаемо. Справитесь будет еще 3 задачи на разные суммы. 

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8 лет назад
Vasenkin
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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