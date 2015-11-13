Web-разработка

Ищем в команду PHP программиста, с желанием работать, можно без особого опыта. Плюсом будет конечно же опыт работы с чистым PHP, PHP фреймоворками Основная деятельность - под контролем тим-лида в команде разрабатывать разного рода проекты ( полный ...
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Ищу специалиста, который сможет написать сайт и описать к нему API (для взаимодействия с моб.приложениями).
Предпочтение жителям РБ, г. Минск!
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