Web-разработка

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок144 просмотра
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Ищу специалиста, который сможет написать сайт и описать к нему API (для взаимодействия с моб.приложениями).

Предпочтение жителям РБ, г. Минск!

8 лет назад
bri-den
Денис 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
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