Вот сайт http://www.polochek.ru и на нем есть вшитые ссылки, их нужно удалить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Сайт oknaluxury.ru
2. На нем есть калькулятор, на отдельной странице и дублирующийся на главной.
3. Нужно сделать, чтобы при просчете калькулятора и последующем заполнении формы заявки, данные из калькулятора также отправлялись на почту.
4. Добавить в калькулятор вкладки 1 изделие, Добавить изделие. При нажатии на добавить изделие появлялась вкладка 2 изделие. И так до 5 макс изделий. При этом должна быть общая сумма всех изделий с учетом скидки и отображаться отдельно от стоимости каждого изделия. Нечто подобное реализовано у нас на potolkiluxury.ru.
Какая стоимость вашей работы будет?
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Бот для перехвата заказов такси CИТИ МОБИЛ. Бот работает по заданным параметрам. Функционал скрипта такой же https://www.weblancer.net/users/botogame/portfolio/1245644.html только не для такси ангел, а для такси мобил.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Блог построен на платформе postach.io. Необходимо добавить функциональность показа полной картинки во всплывающем окне по клику по привью, закрытие окна. Так же просмотр всех картинок поста в галерее в этом же окне. Можно адаптировать существующие решения. Желательно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется написать парсер, который будет парсить все возможные направления, аэропорты с сайта SKYSCANNER и выводить цены на самый дешевый перелет и до самого дорого.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Согласно исходным данным (лист карты в формате sxf или shp) для программы ArcView необходимо написать скрипт для выбора места старта и посадки конкретного БПЛА (беспилотника). Есть все необходимые ограничения для БПЛА по выбору места старта ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть дизайн, необходимо собрать сайт. Сайт по продаже косметических средств. с возможностью заказа и возможностью онлайн оплаты. Детализированое ТЗ после предварительного общения. В письме укажите: примерные сроки, стоимость и предполагаемую админку. во вложении дизайн главной страницы. по ссылке ориентировочная механика http://www.juicebeauty.com/Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
нужен лендинг для организации переездов.Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Парсер с внешнего источника заносит данные о товарах в таблицу бд mysql, нужен скрипт импорта этих данных в престашоп 1.6 - нужна синхронизация всех существующих в этой таблице данных - названия товаров и категорий, артикулы, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $25
Задача следующая: 1 сайт отправляет пакет данных сайту номер 2, связаны они по API сайта номер 2, нужно извне узнать этот API. Либо по средствам сниффера либо чего то самописного. Результатом работы должен быть готовое ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
1.Доработка компонента Inmaps для instantCMS. Нужно сделать, что бы в категории объектов выводились нужные объекты по заданному порядку, например по номеру ID. В админке сделать поля или поле. Можно так как нарисовал(смотрите скриншот), можно просто ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад