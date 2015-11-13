Калькулятор

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки132 просмотра
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1. Сайт oknaluxury.ru       

2. На нем есть калькулятор, на отдельной странице и дублирующийся на главной.       

3. Нужно сделать, чтобы при просчете калькулятора и последующем заполнении формы заявки, данные из калькулятора также отправлялись на почту.       

4. Добавить в калькулятор вкладки 1 изделие, Добавить изделие. При нажатии на добавить изделие появлялась вкладка 2 изделие. И так до 5 макс изделий. При этом должна быть общая сумма всех изделий с учетом скидки и отображаться отдельно от стоимости каждого изделия. Нечто подобное реализовано у нас на potolkiluxury.ru.      

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8 лет назад
lun_shpun
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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