1. Сайт oknaluxury.ru

2. На нем есть калькулятор, на отдельной странице и дублирующийся на главной.

3. Нужно сделать, чтобы при просчете калькулятора и последующем заполнении формы заявки, данные из калькулятора также отправлялись на почту.

4. Добавить в калькулятор вкладки 1 изделие, Добавить изделие. При нажатии на добавить изделие появлялась вкладка 2 изделие. И так до 5 макс изделий. При этом должна быть общая сумма всех изделий с учетом скидки и отображаться отдельно от стоимости каждого изделия. Нечто подобное реализовано у нас на potolkiluxury.ru.

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