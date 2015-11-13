Проект на PHP

Ищем в команду PHP программиста, с желанием работать, можно без особого опыта.

Плюсом будет конечно же опыт работы с чистым PHP, PHP фреймоворками

Основная деятельность - под контролем тим-лида в команде разрабатывать разного

рода проекты ( полный цикл разработки ( фронтэнд+бэкэнд), правки сайтов)

Требования:

- мин 6 часов в день тратить на разработку, желание работать дополнительно приветствуется

- постоянная связь в сети

- ежедневная отчетность

Оплата

попроектно, не ставка, не процент. Цену сам обозначает тим-лид перед этим обсудив ее с вами