Создать сайт-галерею

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Желательно не на базе типовых движков.

8 лет назад
Ivanof
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Доработка системы продажи билетов пароходства на сайте 1С Битрикс.

    Есть разработанный сайт построенный на 1С Битрикс. Это сайт пароходства, которое осуществляет движение по нескольким маршрутам. Учет продажи мест под авто и пассажиров осуществляется через 1С 8 версии. Необходимо реализовать механизм автоматической продажи билетов через сайт. Также необходимо подключение ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правки по сайту на битрикс

    $140

    Требуется bitrix-программист.         - Мелкие корректы         - Правки в мобильной версии         - Добавление меню «аккордеон»         Редакция : Старт         Срок: 1 неделя.         ТЗ кандидатам.      Поэтапная ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Проект на PHP

    Ищем в команду PHP программиста, с желанием работать, можно без особого опыта.  Плюсом будет конечно же опыт работы с чистым PHP, PHP фреймоворками Основная деятельность - под контролем тим-лида в команде разрабатывать разного рода проекты ( полный ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Калькулятор

    1. Сайт oknaluxury.ru        2. На нем есть калькулятор, на отдельной странице и дублирующийся на главной.        3. Нужно сделать, чтобы при просчете калькулятора и последующем заполнении формы заявки, данные из калькулятора также отправлялись на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Бот для автовзятия заказов такси СИТИ МОБИЛ

    Бот для перехвата заказов такси CИТИ МОБИЛ. Бот работает по заданным параметрам. Функционал скрипта такой же https://www.weblancer.net/users/botogame/portfolio/1245644.html только не для такси ангел, а для такси мобил.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Странслировать сторонний сайт на локал

    $25

    Нужно спарсить в реальном времени сторонний сайт на локал чтобы отсылать с него модифицированные пакеты на другой сайт. Не слить сайт, а именно транслировать рабочий клон, пакет данных с которого будет восприниматься другим сайтом как ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Web-разработка

    Ищу специалиста, который сможет написать сайт и описать к нему API (для взаимодействия с моб.приложениями). Предпочтение жителям РБ, г. Минск!

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать код image popup и галереи для блога

    Блог построен на платформе postach.io. Необходимо добавить функциональность показа полной картинки во всплывающем окне по клику по привью, закрытие окна. Так же просмотр всех картинок поста в галерее в этом же окне. Можно адаптировать существующие решения. Желательно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад