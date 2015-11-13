Создать сайт-галерею

Есть разработанный сайт построенный на 1С Битрикс. Это сайт пароходства, которое осуществляет движение по нескольким маршрутам. Учет продажи мест под авто и пассажиров осуществляется через 1С 8 версии. Необходимо реализовать механизм автоматической продажи билетов через сайт. Также необходимо подключение ...
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Желательно не на базе типовых движков.
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