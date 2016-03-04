Frol232

Алексей Фролов Frol232

 
38 летРоссия/Улан-Удэ
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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нет выплат фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
Sassoft
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$200
7 баллов
8 лет назад
Скрипт
В целом сама система была сделана кроме функции подсчета времени в веб морде. Выложена на dev сервер: http://dev.sassoft.ru/cryptocoin/web/index.php Я написал заказчику что bockchain.info(сервис работы с BTC) поменял API на v 2.0 (https://blockchain.info/api/api_receive) и что там нужно заполнить анкету для получения ключей. Заказчик написал что ему скрипт не нужен и все не так. Хотя функции идентичны. Пошли на встречу - вернули предоплату.
Не рекомендую! Начали сотрудничество, я отправил предоплату. Суть заказа - изменить одну функцию в его же скрипте. Прошел почти весь срок 10 дней, Александр пишет, что сделал все по новой на другом api, старое не подходило. А я то думаю, почему такой долгий срок доработки - 10, сказать что новое api и вообще другой скрипт не удосужился изначально. В итоге в новом скрипте много чего не хватает и по меньшей мере все не так, как я хотел изначально. Хотя перед началом сотрудничества, он мне сказал что скрипт будет аналогичный, со всеми функциями. Пишу ТЗ, в нем расписываю какие функции хочу видеть в скрипте, естественно за доплату. Если бы я знал изначально, что будет не доработка скрипта, а совсем другой скрипт - написал бы ТЗ сразу, но об этом мне он сообщил только по окончанию. Он мне сообщает, что доделает все минимум через неделю, так как переезжает. Мои сообщения о том, что в скрипте ошибка и нужно ее исправить, он просто игнорировал. Да и вообще на сообщения отвечает долго, редко, либо вообще не отвечает. В итоге я отказался от скрипта, просто потеряв почти две недели, ладно хоть вернул предоплату.
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