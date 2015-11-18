Вторая итерация по разработке системы управления проектами

$300
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка117 просмотров
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Данная итерация включает разработку данных частей системы:

Контент менеджер - Админ - Уведомления, баллы, звезды.

8 лет назад
Butek
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sassoft
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$300
30 дней
По прежнему всё хорошо, работаем дальше, очень объемный проект.
Продолжаем работы, все хорошо
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