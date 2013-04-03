На сайт необходимо установить кнопки соц. сетей: - vk -facebook -twitter -google+ -livejournal Все кнопки, кроме ЖЖ, должны быть виджетами самих сайтов, не плагинами, с горизонтальными счетчиками. Кнопки необходиом поставить лишь на некоторые записи, а именно где есть видеозаписи, пример такой ...