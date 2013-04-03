ikler

Сергей ikler

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Продвижение аккаунта в свадебном каталоге

    $80

    Требуется продвижение аккаунта компании (видеосъемка) в свадебном каталоге (адрес дам при работе) Требование: российский IP Есть подробное ТЗ (в конце описания), что необходимо делать, если кратко: находить по определенным критериям людей на сайте и просить о взаимообмене лайками ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Добавление информации из документов в базу данных.

    $20

    Необходимо перепечатать рукописный текст (порядковый номер (имя файла), название ресторана, адрес) в эксель базу. В эксели 3 листа (по годам -2012, 2013, 2014). Ознакомиться с объемом (73 позиции можно скачав архив по ссылке http://rusfolder.com/43540549). Порой не бывает ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Макет инструкции (шаблон есть)

    $10

    Необходимо заполнить щаблон (.psd) информацией и подправить, вставить аккуратно несколько изображений (с настройками полупрозчности). Шрифты, шаблон, инфо по ссылке http://dropmefiles.com/K5MCh Обязательное требование наличие микрофона и связи по скайпу.

    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • SEO аудит сайта (код)

    Необходим SEO аудит (технической стороны - кода) сайта, сайт на WP. Необходимо проверить код на ошибки и составить предложения по улучшению сайта для его продвижения. Идеально было бы, если бы вы имели навыки по корректировке кода. Сайт http://fine-moments.ru По ...

    Аудит сайтаSEO-аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Публикация статей на сайт

    На сайте необходимо публиковать 1-2 статьи в неделю. Основа статьи будет готовая. Шаблон страницы HTML есть. Необходимо: - разделить текст на несколько частей и каждой присвоить заголовок (средней или низкой частоты по wordstat) - осмысленно встроить 2-3 внутренние ...

    HTMLСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перерисовка изображения

    $100

    Здравствуйте. Есть необходимость изготовления баннера на основе изображения. Что нужно сделать: 1. Перерисовать изображение, желательно в вектор (прикреплено к проекту) 2. Раскрасить его с тиле красок love is.. 3. Добавить надписи сверху и снизу. 3. Сделать макет для распечатки баннера 100х200см. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изготовление односторонней листовки

    $50

    Доброго времени суток. Необходимо сделать одностороннюю листовку для печати. Примерный макет есть (прикреплен к проекту), все элементы дизайна также представляются, необходимо доработать макет до ума и сделать листовку. С предпечатной подготовкой не сталкивался ранее, поэтому оценить ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Установка кнопок соц. сетей и их верстка

    На сайт необходимо установить кнопки соц. сетей: - vk -facebook -twitter -google+ -livejournal Все кнопки, кроме ЖЖ, должны быть виджетами самих сайтов, не плагинами, с горизонтальными счетчиками. Кнопки необходиом поставить лишь на некоторые записи, а именно где есть видеозаписи, пример такой ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Innesiya
Инна 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$80
9 баллов
8 лет назад
Продвижение аккаунта в свадебном каталоге
Хороший заказчик. Рекомендую
Работаем над раскруткой аккаунта в одном из каталогов, всё движется не так как ожидал быстро, но зато качественно и в верном направлении.
Ответный отзыв
who_knows_you
Чулпан 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Добавление информации из документов в базу данных.
Задача была поставлена четко и ясно. При возникновении дополнительных вопросов был дан оперативный ответ.
Быстро договорились обо всём, не пришлось долго ничего объяснять. Чулпан сделала всё быстро и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Перерисовка изображения
Очень хороший заказчик, было приятно работать и комуникабелен, и вежлив и все вовремя и тз и оплата
Нам необходимо было очень срочно перерисовать изображение в вектор и Ирина всё сделала в срок и так, как необходимо было нам. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
ulya_art
Юлия 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Изготовление односторонней листовки
Сергей очень приятный человек, побольше бы таких заказчиков. Рекомендую однозначно!
Очень понравилось работать с Юлей. Сделали всё быстро и так, как хотели )
Ответный отзыв