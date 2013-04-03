Требуется продвижение аккаунта компании (видеосъемка) в свадебном каталоге (адрес дам при работе) Требование: российский IP Есть подробное ТЗ (в конце описания), что необходимо делать, если кратко: находить по определенным критериям людей на сайте и просить о взаимообмене лайками ...
- $80Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Необходимо перепечатать рукописный текст (порядковый номер (имя файла), название ресторана, адрес) в эксель базу. В эксели 3 листа (по годам -2012, 2013, 2014). Ознакомиться с объемом (73 позиции можно скачав архив по ссылке http://rusfolder.com/43540549). Порой не бывает ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Необходимо заполнить щаблон (.psd) информацией и подправить, вставить аккуратно несколько изображений (с настройками полупрозчности). Шрифты, шаблон, инфо по ссылке http://dropmefiles.com/K5MCh Обязательное требование наличие микрофона и связи по скайпу.Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходим SEO аудит (технической стороны - кода) сайта, сайт на WP. Необходимо проверить код на ошибки и составить предложения по улучшению сайта для его продвижения. Идеально было бы, если бы вы имели навыки по корректировке кода. Сайт http://fine-moments.ru По ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
На сайте необходимо публиковать 1-2 статьи в неделю. Основа статьи будет готовая. Шаблон страницы HTML есть. Необходимо: - разделить текст на несколько частей и каждой присвоить заголовок (средней или низкой частоты по wordstat) - осмысленно встроить 2-3 внутренние ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Здравствуйте. Есть необходимость изготовления баннера на основе изображения. Что нужно сделать: 1. Перерисовать изображение, желательно в вектор (прикреплено к проекту) 2. Раскрасить его с тиле красок love is.. 3. Добавить надписи сверху и снизу. 3. Сделать макет для распечатки баннера 100х200см. ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Доброго времени суток. Необходимо сделать одностороннюю листовку для печати. Примерный макет есть (прикреплен к проекту), все элементы дизайна также представляются, необходимо доработать макет до ума и сделать листовку. С предпечатной подготовкой не сталкивался ранее, поэтому оценить ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
На сайт необходимо установить кнопки соц. сетей: - vk -facebook -twitter -google+ -livejournal Все кнопки, кроме ЖЖ, должны быть виджетами самих сайтов, не плагинами, с горизонтальными счетчиками. Кнопки необходиом поставить лишь на некоторые записи, а именно где есть видеозаписи, пример такой ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад