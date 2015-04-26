Добавление информации из документов в базу данных.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен8 заявок201 просмотр

Необходимо перепечатать рукописный текст (порядковый номер (имя файла), название ресторана, адрес) в эксель базу.

В эксели 3 листа (по годам -2012, 2013, 2014). Ознакомиться с объемом (73 позиции можно скачав архив по ссылке http://rusfolder.com/43540549).

Порой не бывает адреса - поле оставляете пустым. Если не уверены в названии улицы или названия, то необходимо проверить верное написание через яндекс. Оплата через яндекс деньги или банковскую карты, зарегистрированную в РФ.

10 лет назад
ikler
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

who_knows_you
Чулпан 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Быстро договорились обо всём, не пришлось долго ничего объяснять. Чулпан сделала всё быстро и качественно. Спасибо!
Задача была поставлена четко и ясно. При возникновении дополнительных вопросов был дан оперативный ответ.

Заявки фрилансеров

who_knows_you
Чулпан 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад