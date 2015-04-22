Необходимо перебить котировки валют в формат Microsoft Word из программы обмена валют. Для этого необходимо скачать программу котировок валют, открыть ее и так же, в таком же порядке перебить название валюты и котировки. За это ...
Транскрибация аудио.
Требуется трпнскрибация аудио. 1 час русский язык. Интервью.
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