Транскрибация аудио.

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  2. Редактирование и Корректура
Закрыт8 заявок148 просмотров

Требуется трпнскрибация аудио. 1 час русский язык. Интервью.

10 лет назад
zemer
51 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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