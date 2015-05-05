zemer

Андрей zemer

 
51 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Обработка фотографий. Обтравка. Художественная ретушь.

Занимаюсь коррекцией и художественной обработкой фото. Работаю с душой.

Ретушь фотографий от 3$

Фотомонтаж, замена фона от 5$ Коллаж от 10$

Обтравка фотографий от 0,5$ Обработка ювелирных изделий от 1$

Ресайзинг, наложение на фото водяных знаков от 0,2$

Комплексная обработка фото для сайтов от 1,2$

Цветокоррекция от 0,5$

Реставрация старых фотографий от 5$ 

[email protected]

ICQ  674943027

Портфолио

Обработка фотографий
нет отзывов
$0.3/час
от $5от 1 дня
#308
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
#752