Обработка фотографий. Обтравка. Художественная ретушь.
Занимаюсь коррекцией и художественной обработкой фото. Работаю с душой.
Ретушь фотографий от 3$
Фотомонтаж, замена фона от 5$ Коллаж от 10$
Обтравка фотографий от 0,5$ Обработка ювелирных изделий от 1$
Ресайзинг, наложение на фото водяных знаков от 0,2$
Комплексная обработка фото для сайтов от 1,2$
Цветокоррекция от 0,5$
Реставрация старых фотографий от 5$
ICQ 674943027
Портфолио
- Ретушь портрета350 просмотров
Обработка фотографий
нет отзывов
$0.3/час
от $5от 1 дня
#308
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
#752