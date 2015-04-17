Требуется проверить и исправить тексты на страницах работающего сайта. Объем около 50 000 знаков б.п. (говорю прикидично, точно считать времени нет). Оплата 10 wmr/1000 знаков б.п. Ошибки орфографические, пунктуационные, стилистические. Могут встречаться несогласованные окончания. ...
Набрать рукописный текст
Необходимо набрать 100 листов рукописного текста в формате А4
Текст содержит таблицы и схемы.
15 руб./стр.
Срок выполнения 2-3 недели.
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