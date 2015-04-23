Перевести 8 таблиц из Excel в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен2 заявки141 просмотр

Задание думаю объяснять не надо.

Файлы которые требуется перевести - в приложении в архиве.

Работа на сегодня.

Исполнитель выбирается по схеме срок/цена.

Указывайте пожалуйста сумму сразу.

С меня оплата + отзыв.

Спасибо

HTML
10 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

biluy11
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$6
1 день
Очень быстрое выполнение работы, правильное выполнение и раньше сроков. Рекомендую!
Отличный заказчик, дает четкое задание, никаких проблем с оплатой!) Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

biluy11
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад