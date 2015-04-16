Сделать 2 zip файла

Есть сайт http://trikotaj.net.ua/. Нужно скачать с него картинки и сделать 2 архива. В первом сохранить оригиналы скачанных картинок (название картинки - артикул товара), второй - эти же картинки отразить зеркально (где это будет выглядеть эстетично), написать на картинке, используя любой редактор, средним шрифтом артикул товара, большим шрифтом цену с расчетом + энный процент (детали будут сообщены исполнителю), маленьким шрифтом размеры, которые есть в наличии и цвета, которые есть в наличии.

Вся информация есть на сайте. Сроки не прижимают.

Присылайте свои заявки с указанием стоимости за работу и сроки выполнения. Предпочтение отдам меньшей стоимости.