Корректировка текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт26 заявок469 просмотров

Требуется проверить и исправить тексты на страницах работающего сайта. Объем около 50 000 знаков б.п. (говорю прикидично, точно считать времени нет). Оплата 10 wmr/1000 знаков б.п.

Ошибки орфографические, пунктуационные, стилистические. Могут встречаться несогласованные окончания.

На выходе текст должен соответствовать нормам русского языка.

Пока объем такой, но если понравится, можно рассчитывать на бОльшие объемы и постоянную занятость.

Требования: опыт работы, положительные отзывы, умение работать с Wordpress.

Оплата только вебмани.

WordPress
10 лет назад
senutaka
Виталий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевести 8 таблиц из Excel в HTML

    Задание думаю объяснять не надо. Файлы которые требуется перевести - в приложении в архиве. Работа на сегодня. Исполнитель выбирается по схеме срок/цена. Указывайте пожалуйста сумму сразу. С меня оплата + ...

    HTML
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать 2 zip файла

    Есть сайт http://trikotaj.net.ua/. Нужно скачать с него картинки и сделать 2 архива. В первом сохранить оригиналы скачанных картинок (название картинки - артикул товара), второй - эти же картинки отразить зеркально (где это будет выглядеть ...

    Редактирование и Корректура10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Составление структуры для статьи

    Необходимо составить структуры для статей. Тема – лечение уха, горла и носа. Предоставлю готовые группы запросов для каждой статьи, список ссылок-конкурентов. Принцип следующий: 1) открываем ссылки (их ...

    Редактирование и Корректура5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Задание на рандомизацию текста.

    $3

    Есть готовый текст на 2000 символов(260 слов). Необходимо синонимизировать каждое слово, за исключением союзов, частиц, предлогов. Привожу пример: Дано: "Человек пошёл в красивый магазин" Нужно получить: "(Прохожий\Человек\Кто-то\Господин) (пошел\направился\убежал\собрался) в ...

    Редактирование и Корректура2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Дипломаня работа

    Тема: Развитие координационных способностей детей младшего школьного возраста Требования к работе: работа на половину готова. ее нужно доделать. Введение. Раздел 1 Вопросы развития координационных способностей у детей младшего школьного возраста в научно-методической и специальной литературе 1.1 ...

    Редактирование и Корректура1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание статьи.

    На основании транскрибации выступления, надо написать статью. Статья об обучении менеджеров по продажам. На какие ключевые компетенции тренера надо обратить внимание. Как выбрать тренера, который действительно даст эффективный результат. Вся основная информация будет предоставлена. Нужно ...

    Написание статей
    Редактирование и Корректура24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Транскрибация аудио файла в текст

    Нужно перепечатать текст из аудио носителя в текст. Материала на 150-200 страниц текста формата а5 (~274 слова на страницу). Качество звучания и дикции - идеальное, почти студийное. Шумов и помех нет. ...

    Редактирование и Корректура52 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо проверить и исправить 172 страницы а5 книги

    В печать готовится книга, необходимо пройтись по всему тексту, исправить машинальные ошибки + верно расставить запятые и тире. Формат книги а5. Среднее количество слов на странице - 274 Стоимость за весь проект ...

    Редактирование и Корректура46 заявок
    Закрыт
    10 лет назад