Корректировка текста

Требуется проверить и исправить тексты на страницах работающего сайта. Объем около 50 000 знаков б.п. (говорю прикидично, точно считать времени нет). Оплата 10 wmr/1000 знаков б.п.

Ошибки орфографические, пунктуационные, стилистические. Могут встречаться несогласованные окончания.

На выходе текст должен соответствовать нормам русского языка.

Пока объем такой, но если понравится, можно рассчитывать на бОльшие объемы и постоянную занятость.

Требования: опыт работы, положительные отзывы, умение работать с Wordpress.

Оплата только вебмани.