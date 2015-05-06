Распознать русский текст

Советую! Исключительно положительные впечатления от работы и подхода к выполнению задания! Очень порадовало то, что Иван действительно отнесся ответственно к выполнению задания. Дополнительных напоминаний, вообще не требовалось. Качество выполненной работы - 5+ Сроки выполнения работы - 5! Оплата - легко договорились и приступили к работе - 5 Советую обращаться к Ивану! Ваня, спасибо!