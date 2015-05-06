Распознать русский текст

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Завершен39 заявок544 просмотра

цену указывайте сразу!

больше 10 долларов за работу не заплачу

есть отсканированная книга, необходимо распознать до 200стр и привести текст в порядок

Сроки - не горит

Требование к исполнителю - ответственность

Оплата - договоримся

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Обращайтесь, не стесняйтесь)

10 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

ivanmkh
Иван 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
10 лет назад
$10
1 день
Советую! Исключительно положительные впечатления от работы и подхода к выполнению задания! Очень порадовало то, что Иван действительно отнесся ответственно к выполнению задания. Дополнительных напоминаний, вообще не требовалось. Качество выполненной работы - 5+ Сроки выполнения работы - 5! Оплата - легко договорились и приступили к работе - 5 Советую обращаться к Ивану! Ваня, спасибо!
Отличный заказчик и человек!

Заявки фрилансеров

ivanmkh
Иван 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
10 лет назад

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