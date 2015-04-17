Перебить котировки валют в Microsoft WORD из программы мониторинга.

Необходимо перебить котировки валют в формат Microsoft Word из программы обмена валют. Для этого необходимо скачать программу котировок валют, открыть ее и так же, в таком же порядке перебить название валюты и котировки. За это задание плачу 5000 рублей. Не подумайте, работа не простая, валют очень много и потрудится придется. Прошу самое первое не писать мне не скачав и не посмотрев программу как там да и что, а именно какой обьем работы необходимо выполнить. Сначала скачайте программу, посмотрите что там да и как, а потом уже пишите мне вопросы. По данной работе возможна предоплата 30 %. И так программу скачать необходимо на сайте https://vk.com/alex1542?w=wall230641267_33%2Fall ( заходим на сайт). Когда зайдете на сайт сверху будет вкладка "Приложения" , программа называется "Приложение BestMonitor для Windows". Так вот когда скачаете ее разберитесь хорошенько и там будет видно в каком порядке и как нужно перебить котировки данные котировки