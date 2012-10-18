Добрый день! Нужен программист PHP на проект: ТЗ https://yadi.sk/i/jlrbRvZYj37ZS оно по этому словарю http://aida-media.ru/marketingovyj-slovar сайт на Джумле В ответе прошу указывать стоимость за работу и вопросы. Спасибо!
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужен дизайнер для выполнения заказов, до 10 в месяц. В ответ на данный проект прошу присылать прайсы и примеры работ по данной стоимости. Интересует не стандартный прайс, а цена со скидкой, т.к. услуга будет ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, Уважаемые фрилансеры! Есть сайт: www.maxioma-stroy.ru надо повторить его функционал. Предложить движок или самостоятельно написать на фреймворке. Дизайн уже рисуют, сейчас интересует программная часть функционал. Проект состоит из двух этапах на первом копирование, с небольшими изменениями. Постепенное ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад