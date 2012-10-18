HOC

Алексей Чесноков HOC

 
42 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен веб дизайнер

    Добрый день! Нужен дизайнер для выполнения заказов, до 10 в месяц. В ответ на данный проект прошу присылать прайсы и примеры работ по данной стоимости. Интересует не стандартный прайс, а цена со скидкой, т.к. услуга будет ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать функционал (движок) сайта по аналогу

    Добрый день, Уважаемые фрилансеры! Есть сайт: www.maxioma-stroy.ru надо повторить его функционал. Предложить движок или самостоятельно написать на фреймворке. Дизайн уже рисуют, сейчас интересует программная часть функционал. Проект состоит из двух этапах на первом копирование, с небольшими изменениями. Постепенное ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад