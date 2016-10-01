Поправки магазина на Webasyst (Shop-Script)

Нужен специалист который хорошо разбирается с движком Webasyst Shop-Script.

1. Надо отключить мобильную версию

(нужно сделать так, чтоб на мобильных также отображалось как и на компьютере (на некоторых мобильных сейчас нормально показывается как например samsung S2, а вот на samsung S4/5 - уже нет, чтоб корректно показывало надо поставить галочку "Показывать вид страницы для ПК", вот надо сделать так, чтоб сайт открывался без этой галочки.)

Сделать сайт кроссбраузерным!

сайт: http://tehnovygoda.com.ua