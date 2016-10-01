Поправки магазина на Webasyst (Shop-Script)

Интернет-магазиныЗакрытнет заявок147 просмотров
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Нужен специалист который хорошо разбирается с движком Webasyst Shop-Script.

1. Надо отключить мобильную версию

(нужно сделать так, чтоб на мобильных также отображалось как и на компьютере (на некоторых мобильных сейчас нормально показывается как например samsung S2, а вот на samsung S4/5 - уже нет, чтоб корректно показывало надо поставить галочку  "Показывать вид страницы для ПК", вот надо сделать так, чтоб сайт открывался без этой галочки.)

 Сделать сайт кроссбраузерным!

сайт:  http://tehnovygoda.com.ua

7 лет назад
romatti
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад