Создать интернет-магазин на WP

Интернет-магазиныЗакрыт18 заявок226 просмотров
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Здравствуйте! 

Необходимо создать  интернет-магазин на Word Press. 

Для работы нужен специалист, отлично разбирающийся именно в теме интернет-магазинов на Word Press. 

Работа будет состоять из примерно следующих этапов:

1. Я предоставляю свои требования и пожелания к внешнему виду и функционалу магазина. Даю структуру.

2. Вы рекомендуете шаблон/шаблоны, удовлетворяющие этим требованиям (возможны как бесплатные, так и платные варианты).

3. Я выбираю шаблон, составляю ТЗ, что именно в нем поменять, убрать и добавить.

4. Устанавливаем выбранный шаблон. Меняем местами блоки, элементы, что-то удаляем, что-то устанавливаем. Устанавливаем свое лого, меняем цвета, шрифты, различные мелкие элементы.

Пишите, пожалуйста, ваши предложения.

Спасибо.

7 лет назад
ostapx1
Остап 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
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