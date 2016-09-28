Создать интернет-магазин на WP

Здравствуйте!

Необходимо создать интернет-магазин на Word Press.

Для работы нужен специалист, отлично разбирающийся именно в теме интернет-магазинов на Word Press.

Работа будет состоять из примерно следующих этапов:

1. Я предоставляю свои требования и пожелания к внешнему виду и функционалу магазина. Даю структуру.

2. Вы рекомендуете шаблон/шаблоны, удовлетворяющие этим требованиям (возможны как бесплатные, так и платные варианты).

3. Я выбираю шаблон, составляю ТЗ, что именно в нем поменять, убрать и добавить.

4. Устанавливаем выбранный шаблон. Меняем местами блоки, элементы, что-то удаляем, что-то устанавливаем. Устанавливаем свое лого, меняем цвета, шрифты, различные мелкие элементы.

Пишите, пожалуйста, ваши предложения.

Спасибо.