[b]На готовый сайт (интернет-магазин) необходимо выгрузить товары из 1С, сделать интеграцию через API c Topdelivery и установку Robokassa. Сайт на 1С Битрикс. [/b]Жду предложений касаемо сроков и приблизительной стоимости после чего сообщу детали.
Подключение готового темплейта (Bootstrap) для plentymarkets
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание состоит в том, чтобы можно было
HTML/CSS Template (базируется Bootstrap) просто подключить к plentymarkets. Это
все. ничего не надо верстать. верстка уже готова.
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