Интернет магазин на платформе PHP-shop

Нужен специалист который хорошо разбирается с движком Webasyst Shop-Script. 1. Надо отключить мобильную версию (нужно сделать так, чтоб на мобильных также отображалось как и на компьютере (на некоторых мобильных сейчас нормально показывается как например samsung S2, а вот ...
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Требуется программист для создания интернет магазина на платформе phpshop под ключ. Лицензия куплена. Магазин стоматологических материалов и оборудования.
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