Доработка интернет-магазина AngularJS

Добавить редактирование заказов в бек-офисе (постановка в приложении).

Одностраничный магазин tsprof.com реализован на php+mysql+angular+bootstarp

Работу разобьем на 2 этапа, первый этап портировать таблицу заказов на AngularJS, второй реализовать редактирование заказов в бек-офисе. Первый этап оплачивается 30% от общего бюджета проекта по завершении этапа. Если работа по первому этапу устраивает и заказчика и исполнителя, то переходим ко второму этапу.

Оценки стоимости прошу выставлять за весь проект, не по отдельным этапам.