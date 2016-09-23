Доработки Virtuemart 2

$15
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1. В поиске в шапке вывести кнопку поиск.   

2. В пункте Спецпредложение позиции сделать по алфавиту вывести артикул и цену с артикулом побольше, что бы видны были. 

3. В поиске нужно, что бы такие знаки как тире точка пробел (- _ . /) воспринимались как единый знак, когда ищешь по номеру позицию. И в наименовании и в артикуле. 

По пробелу если это реально Пример: 441 032 809 0 (у нас так заведена позиция) если будут искать к примеру 4410328090 (то есть слитно без пробелов – позиция не выйдет) Нужно сделать так что бы поисковик искал и такой вариант цифр и так же наоборот. 

Сайт autospar-kama .ru

Virtuemart
7 лет назад
dominions
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад