Доработки Virtuemart 2

1. В поиске в шапке вывести кнопку поиск.

2. В пункте Спецпредложение позиции сделать по алфавиту вывести артикул и цену с артикулом побольше, что бы видны были.

3. В поиске нужно, что бы такие знаки как тире точка пробел (- _ . /) воспринимались как единый знак, когда ищешь по номеру позицию. И в наименовании и в артикуле.

По пробелу если это реально Пример: 441 032 809 0 (у нас так заведена позиция) если будут искать к примеру 4410328090 (то есть слитно без пробелов – позиция не выйдет) Нужно сделать так что бы поисковик искал и такой вариант цифр и так же наоборот.

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