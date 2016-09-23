Prestashop. Вертикальное меню, фильтр товара

Нужен специалист разбирающийся в Prestashop, в его модулях, в настройке этих модулей и их правке. 1)На сайте есть вертикальное меню сделанное из модуля blocktopmenu оно сделано криво и настроено не пойми как. Нужно его настроить, поправить код, стили. Также нужно сделать чтобы вместе с открытием уровня-открывались еще и картинки этого уровня(если это возможно), другие возможные улучшения. Дать совет что еще можно сделать чтобы это было красивое меню. 2) Нужно настроить, сделать чтобы правильно отображался фильтр товара- модуль blocklayered: Возможно применить ваш вариант вертикального меню. Нужно сделать качественную работу.