Prestashop. Вертикальное меню, фильтр товара

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Нужен специалист разбирающийся в Prestashop, в его модулях, в настройке этих модулей и их правке.  1)На сайте есть вертикальное меню сделанное из модуля blocktopmenu оно сделано криво и настроено не пойми как.  Нужно его настроить, поправить код, стили. Также нужно сделать чтобы вместе с открытием уровня-открывались еще и картинки этого уровня(если это возможно), другие возможные улучшения. Дать совет что еще можно сделать чтобы это было красивое меню. 2) Нужно настроить, сделать чтобы правильно отображался фильтр товара- модуль blocklayered:  Возможно применить ваш вариант вертикального меню. Нужно сделать качественную работу. 

Prestashop
7 лет назад
Jubox
44 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад