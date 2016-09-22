Настроить выгрузку с 1С на сайт

Добрый день!

Есть сайт. На 2х языках.

Есть база. Нужно настроить выгрузку на сайт.

Один товарисЧь что-то делал 2 недели, пропал, канул в лету, деньги ушли.

А мне нужна работа. В общем ищу исполнителя на эту задачу.

Пишите в приват коментом ниже.

Версия Опенкарта 1,5

Доступ к 1С есть по тимвьюверу.

Оплата по факту выполнения или по коду протекции, когда менеджер сделать выгрузку и все будет работать.

Я открыт к сотрудничеству, за мной кидков нет, теленфон, ватсап, скайп, почта, соц. сети все есть отрицательных отзывов нет.