Исправить ошибку в админке Magento (возникла после отключения модуля)

Сначала менялись права на запись папки с сайтом на другого пользователя (сразу вернули обратно, т.к. появилась ошибка Warning: file_put_contents(/tmp/magento/var/log/system.log): failed to open stream: Permission denied in /var/www.... - ошибка исчезла

После этого, решили на время выключить модуль Full Page Cache и FPC Crawler (так как они работают "в паре") через app/etc/modules (делалось это уже неоднократно, и никаких проблем не возникало).

В админке появилась ошибка

Fatal error: Uncaught Error: Class 'Mage_Amfpccrawler_Helper_Data' not found in /var/www/....

Включение обратно (через app/etc/modules) не помогло.

Кеш чистили.

Сам сайт при этом работает нормально