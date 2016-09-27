Интернет-магазин с 1С и выбором города

Нужен специалист который хорошо разбирается с движком Webasyst Shop-Script. 1. Надо отключить мобильную версию (нужно сделать так, чтоб на мобильных также отображалось как и на компьютере (на некоторых мобильных сейчас нормально показывается как например samsung S2, а вот ...