Интернет-магазин с 1С и выбором города

[b]На готовый сайт (интернет-магазин) необходимо выгрузить товары из 1С, сделать интеграцию через API c Topdelivery и установку Robokassa. Сайт на 1С Битрикс. [/b]Жду предложений касаемо сроков и приблизительной стоимости после чего сообщу детали.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Шаблон подойдет стандартный от движка. Движок предлагаете Вы.
Наименование товаров пока 2000, будет больше.
Фильтры, корзина - все по стандарту.
Что интересного:
Нужен выбор города
И, соответственно у товаров показываются наличие и остатки по выбранному городу.
А также требуется синхронизация с 1C чтобы несколько раз в день выгружали новые остатки с каждого города.
Цена вопроса, срок, CMS?
P.S. Битрикс не рассматриваю из-за личной неприязни.
Заявки без конкретики не рассматриваю.
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