Нужен специалист по Opencart

[b]На готовый сайт (интернет-магазин) необходимо выгрузить товары из 1С, сделать интеграцию через API c Topdelivery и установку Robokassa. Сайт на 1С Битрикс. [/b]Жду предложений касаемо сроков и приблизительной стоимости после чего сообщу детали.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно качественно и ответственно доработать и переработать (при необходимости) магазин на Ocstore 2.1
Сайт: test3.vsemesta.net
Вот список доработок, если не все можете реализовать, пишите какие именно и свою цену:
+ пробел перед ценой на всех страницах должен срабатывать если задается через админку https://gyazo.com/6fe03f7ec1496de7cf88a3ea241ef351
+ не должно обрезаться краткое описание https://gyazo.com/e8e94ef1e2939188e55825789661bda0 и "подробное описание" должно появляться только в случае, если описание внизу больше, чем вверху.
и сделать отступ от подробного описания до производителя 20px https://gyazo.com/10377c4378e567eebe1fea850e95cda7
скроллинг вниз должен плавный быть, чтобы было понятно, куда перемещается момент.
+ убрать (скрыть/закомментировать) "сообщить о снижении цен" - https://gyazo.com/844f2d42ba687b1a860ea47df1c7b568
+ описание доставки https://gyazo.com/8002ce47bca4c45d283efdb77163b3a8 должно меняться не кодом как сейчас, а через админку (добавляется отдельно картинка, отдельно описание, с возможностью html редактирования).
+ в товаре всегда должен показываться вверху - заголовок товара (название), а внизу поле h1 (если задано). сейчас если задается h1 оно показывается и вверху и внизу, это неправильно.
+ блок внизу описания товаров https://gyazo.com/1595b438c5bec91e4020ec0db2287f46 должен задаваться также из настроек "категории" и "производителей". То есть все эти параметры могут меняться или непосредственно в товаре, или в категории, или в производителе.
Приоритет уменьшается. То есть если указано в категории - то применяется на все товары, кроме тех, у которых четко задано иное.
Плюс в этот блок добавляется ссылка на руководство, например, в PDF (пример есть).
+ в товаре для добавления флагов и названия стран https://gyazo.com/d8ee16fc3bdd73be8d40dc136146c17c нужно сделать удобный интерфейс через админку, примерно аналогичный в пункте выше, чтобы можно было добавить страну в общее пользование (с названием и флагом), а потом применить эту страну для поля "произведено" и "родина бренда". Применить можно в конкретном товаре, целой категории (распространяется и на подкатегории) или производителе (распространяется на все товары этого производителя).
+ атрибуты должны иметь подсказки (сверстано уже), добавляемые через админку https://gyazo.com/1130f541f5ca15eef7f6f2b17fb4c89f
+ в списке новостей нужно минимально оформить страницу test3.vsemesta.net/index.php?route=information/news
примерно как тут: test8.vsemesta.net/info/ то есть ничего сверх: более менее аккуратно идет список новостей с вводным текстом и картинкой.
+ ссылка "напомнить пароль" не работает, нужно починить https://gyazo.com/61d50d53e47721481b8c2affd93f99ee
+ на главной внизу логотипы производителей должны вести на страницу со всеми товарами этого бренда https://gyazo.com/e49d25fc6664c72243639c900f384cdc
+ левое меню глючит https://gyazo.com/f1cb0f5746cd2d80bbdb968591463a2f, вот тут работает как надо shop.vsemesta.net (нужно сделать как тут).
+ не меняется через админку favicon (и еще небольшой баг с добавлением логотипа через админку)
+ рейтинг должен считать голоса-клики с одного cookies https://gyazo.com/003a9b7ce2c0ee6ba10939f54e378412
потом выводить: "Спасибо за ваш голос!" и не давать возможность голосовать.
+ в отзывах о магазине на главной неправильная логика работы "показать больше" https://gyazo.com/f7596da14be71332050a5085d80facbc - нужно поправить, чтобы работал спойлер.
+ когда отзыв отправляется, там если мало символов то выскакивает общая ошибка - https://gyazo.com/caa75c2dedffe7ba1b10c733a9ab333c, фик поймешь, что именно в символах дело, нужно просто вывести суть ошибки - например, проверьте поля такие-то или просто "Увеличьте объем отзыва в соответствии с правилами
+ должны задаваться через админку рекомендации https://gyazo.com/214293002e9b9f428df41dac4cb0761d (опять же для отдельного товара или целой
категории).
Все вносимые изменения должны нормально переживать апдейты CMS.
Рассмотрю заявки с ценой (хотя бы ориентировочной) и сроками.
Приступить нужно сразу после обсуждения и чем раньше получится сделать, тем лучше.
Схема работы: выбор исполнителем (обязательно), предоставление доступов к сайту, проверка, оплата.
Нужен только проф с отличным знанием Opencart, который подойдет к магазину ответственно и сделает "как для себя", не уверены, что справитесь - не тратьте ни мое, ни свое время. Бюджет не мелкий, но и не резиновый, предпочтение, конечно, вашей разумной цене.
Оплата по факту Вебмани или Яндекс, возможна поэтапная оплата по факту выполнения каждого пункта, но сделать нужно весь проект целиком.
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