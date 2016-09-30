Сделать ряд доработок в интернет магазине на Wordpress + Woocommerce

Добрый день друзья!

Есть сайт с Envato - http://arhimaster.md/1

Есть ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1lH3f2OoSi6eJhUfCFG0QmPK_UKCL2Ao0TASvOW7aN1o/edit?usp=sharing

Если Вам интересна данная работа, присылайте пожалуйста ваши оценки по стоимости и срокам.Чтобы не тратить наше и Ваше время, новичкам и "немного разбирающимся" просьба заявки не присылать, данный проект не место для обучения, нужно зайти и сделать без лишних вопросов. Также мы готовы рассматривать только предложения с адекватным ценообразованием от ответственных людей соблюдающих сроки.

Человек который знает своё дело, знает и ценность работы с порядочными заказчиками. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы с нашей стороны были соблюдены все условия эффективного взаимодействия с исполнителем.

П.С. также рассмотрим предложения по оптимизации, маркетингу + дизайну, продвижению и администрированию сайта.Ждем ваши оценки.