Нужно написать не сложный магазин, скорее всего на базе Easyii CMS ( так как там уже безово есть то что надо, но открыты к другим решениям на Yii2) Функционал - каталог + отдельно продукт + заказ через попап (в Easyii CMS бросает на отдельную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка и прикрутить к opencart
- Похожие заказы
- Интернет-магазины6 заявокЗакрыт7 лет назад
Рассмотрю создание интернет-магазина. Функционал: - Интернет-магазин для мелкооптовой торговли. - Покупатели 80-90% организации/ИП, 10-20% частные лица. - Интеграция с 1С. - Большая номенклатура товара. - Ведение бонусной системы по клиентам. - Общение с каждым клиентов через админку - ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать интернет-магазин на Word Press. Для работы нужен специалист, отлично разбирающийся именно в теме интернет-магазинов на Word Press. Работа будет состоять из примерно следующих этапов: 1. Я предоставляю свои требования и пожелания к внешнему виду и функционалу магазина. ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно качественно и ответственно доработать и переработать (при необходимости) магазин на Ocstore 2.1 Сайт: test3.vsemesta.net Вот список доработок, если не все можете реализовать, пишите какие именно и свою цену: + пробел перед ценой на всех страницах должен срабатывать ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть интернет-магазин на базе WordPress, работает через плагин Woocommerce. Нужно сайт сделать двуязычным с возможностью выбора языка.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт7 лет назад
Задание состоит в том, чтобы можно было HTML/CSS Template (базируется Bootstrap) просто подключить к plentymarkets. Это все. ничего не надо верстать. верстка уже готова.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт7 лет назад
Во вложении ТЗ из сеошной части и доработок фронта и админки. Отдельно последним пунктом проблема с срм (если она решаемая , я уже начал сомневаться) Интересует порядок цифр и примерные сроки. Впоследствии будут еще доработки. доступ к сайту - ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Часть товаров после обмена данными с 1с (выгружается не верно) = отсутствует описание, картинка или цена. Необходимо решить задачу.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад