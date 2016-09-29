Магазин на Yii2 (возможно на базе Easyii CMS)

Нужно написать не сложный магазин, скорее всего на базе Easyii CMS ( так как там уже безово есть то что надо, но открыты к другим решениям на Yii2)

Функционал - каталог + отдельно продукт + заказ через попап (в Easyii CMS бросает на отдельную страницу)

Дописать пару фильтров поиска (по размеру к примеру, в Easyii есть по цене от и до)

Дописать погрузку товара (то есть показываем 20 позиций, домотали до конца - погрузилось еще 20)

Так же возможно нужно будет прицепить резку (не обязательно)

Работа с гитом + комментировать хорошо код, что бы потом было легко (насколько возможно %) въехать другому программисту.

Понятно, что если все пойдет гладко - будем продолжать дописывать различные модули в админ часть.

Примеры магазинов на Yii2 и примеры кода вместе с предложением.