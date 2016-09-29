Рассмотрю создание интернет-магазина

Интернет-магазиныЗакрыт15 заявок246 просмотров
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Рассмотрю создание интернет-магазина.

Функционал:

- Интернет-магазин для мелкооптовой торговли.

- Покупатели 80-90% организации/ИП, 10-20% частные лица.

- Интеграция с 1С.

- Большая номенклатура товара.

- Ведение бонусной системы по клиентам. 

- Общение с каждым клиентов через админку

- Встроенная CRM.

Пожалуйста указывайте средний диапазон цен и на чем будет сделан. Задавайте конкретные вопросы, ответы буду размещать здесь или в прикреплённом файле.

7 лет назад
Angel_Stas
Станислав 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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