Рассмотрю создание интернет-магазина.

Нужно качественно и ответственно доработать и переработать (при необходимости) магазин на Ocstore 2.1 Сайт: test3.vsemesta.net Вот список доработок, если не все можете реализовать, пишите какие именно и свою цену: + пробел перед ценой на всех страницах должен срабатывать ...