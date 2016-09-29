Здравствуйте! Необходимо создать интернет-магазин на Word Press. Для работы нужен специалист, отлично разбирающийся именно в теме интернет-магазинов на Word Press. Работа будет состоять из примерно следующих этапов: 1. Я предоставляю свои требования и пожелания к внешнему виду и функционалу магазина. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рассмотрю создание интернет-магазина.
Функционал:
- Интернет-магазин для мелкооптовой торговли.
- Покупатели 80-90% организации/ИП, 10-20% частные лица.
- Интеграция с 1С.
- Большая номенклатура товара.
- Ведение бонусной системы по клиентам.
- Общение с каждым клиентов через админку
- Встроенная CRM.
Пожалуйста указывайте средний диапазон цен и на чем будет сделан. Задавайте конкретные вопросы, ответы буду размещать здесь или в прикреплённом файле.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины18 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно качественно и ответственно доработать и переработать (при необходимости) магазин на Ocstore 2.1 Сайт: test3.vsemesta.net Вот список доработок, если не все можете реализовать, пишите какие именно и свою цену: + пробел перед ценой на всех страницах должен срабатывать ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть интернет-магазин на базе WordPress, работает через плагин Woocommerce. Нужно сайт сделать двуязычным с возможностью выбора языка.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт7 лет назад
Задание состоит в том, чтобы можно было HTML/CSS Template (базируется Bootstrap) просто подключить к plentymarkets. Это все. ничего не надо верстать. верстка уже готова.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт7 лет назад
Во вложении ТЗ из сеошной части и доработок фронта и админки. Отдельно последним пунктом проблема с срм (если она решаемая , я уже начал сомневаться) Интересует порядок цифр и примерные сроки. Впоследствии будут еще доработки. доступ к сайту - ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Часть товаров после обмена данными с 1с (выгружается не верно) = отсутствует описание, картинка или цена. Необходимо решить задачу.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется создать модуль для интернет-магазина нижнего белья как здесь: http://keepstyleshop.com/create/?1 Чтобы можно было собирать самостоятельно комплект и отправлять созданный вариант. Обязателен опыт выполнения подобных заданий! Пишите сроки и цену.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт7 лет назад
Шаблон подойдет стандартный от движка. Движок предлагаете Вы. Наименование товаров пока 2000, будет больше. Фильтры, корзина - все по стандарту. Что интересного: Нужен выбор города И, соответственно у товаров показываются наличие и остатки по выбранному городу. А также требуется синхронизация ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт7 лет назад