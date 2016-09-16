Необходимо сделать верстку сайта

Добрый день! Сайт на Модекс. Нужно сменить дизайн вот этой странички goo.gl/SX5m8b Джипег вот https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvZlBsaWxTV0RVY3M/view?usp=sharing Футер и шапка остаются В макете есть конструктор. Его не нужно реализовывать. Это мы сами. Только верстка, натяжка, настройка форм через смтп и настройка галереи. Вот ...