Верстка интернет магазина

Планируется запустить узкоспециализированный интернет магазин. Он будет заточен под продажу только внутрипольных конвекторов отопления разных производителей. Перед заказом дизайна необходимо

найти того, кто сверстает по определенному ТЗ и уже дизайн затачивать под контролем специалиста по верстке.

Задача, вывести на главную страницу фильтр. В интернете нашел образец: http://www.bshina.ru/

Только вместо колес, дисков и т.д. будут бренды (производителей) внутрипольных конвекторов. Планируется 6-9 производителей.

Форма поиска у всех одинаковая:

длина

ширина

высота

мощность

наличие вентилятора.

электрический

Соответственно каждый фильтр должен вести на страницу со своим брендом по выбранным характеристикам.

Также, на главной, будет кнопка которая уведет уже в единственную категорию внутрипольных конвекторов, где будет уже привычный фильтр от опенкарт, настраеваемый в админке.

Еще хотелось бы чтобы с главной можно было подобрать по этим же характеристикам, но уже у всех производителей, чтобы можно было сравнить цены между производителями.

Не знаю, можно или нельзя так все реализовать. Необходимо обсуждение от чего отказаться, что оставить.

В идеале CMS - Opencart. Возможно, нужна будет другая CMS. Готов рассмотреть.

Верстка нужна будет сразу и под мобильные устройства.