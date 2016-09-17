Верстка посадочной страницы (адаптив)

HTML-версткаЗакрыт18 заявок285 просмотров
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Нужно сверстать адаптивную посадочную страницу с максимальным использованием Twitter Bootstrap, его функционала и готовых компонентов, добавить анимацию при появлении содержимого в видимой части экрана, в том числе анимировать svg-графику.

Оставляйте примеры работ с адаптивной версткой и контактные данные (почта и скайп обязательно).

7 лет назад
webboris
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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