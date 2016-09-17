Верстка посадочной страницы (адаптив)

Нужно сверстать адаптивную посадочную страницу с максимальным использованием Twitter Bootstrap, его функционала и готовых компонентов, добавить анимацию при появлении содержимого в видимой части экрана, в том числе анимировать svg-графику.

Оставляйте примеры работ с адаптивной версткой и контактные данные (почта и скайп обязательно).