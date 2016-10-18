Вёрстка есть (bootstrap 4, scss). Нужно натянуть на wordpress woocommerce. Сделать нужно до вечера 28 февраля. Кто сможет, пишите стоимость.
Системы управления (CMS)6 заявок
Закрыт
8 лет назад
Вёрстка есть (bootstrap 4, scss). Нужно натянуть на wordpress woocommerce. Сделать нужно до вечера 28 февраля. Кто сможет, пишите стоимость.
Нужно сверстать адаптивную посадочную страницу с максимальным использованием Twitter Bootstrap, его функционала и готовых компонентов, добавить анимацию при появлении содержимого в видимой части экрана, в том числе анимировать svg-графику. Оставляйте примеры работ с адаптивной ...