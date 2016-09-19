Верстка Лендинга

Нужно доделать сайт по макету(по сути сменить диз и запрограммировать функционал). Работа для студента. Предлагайте бюджет и сроки. Макеты будут предоставлены ещё(3 или 4 штуки). http://moto.websterstudio.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект сроки среда
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