Верстка шаблона

$1
HTML-версткаЗакрыт9 заявок172 просмотра
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 Имеются исходники PSD с изменениями - их нужно переверстать (делать нуля или просто вручную внести корректировки - решать Вам) и список требований как и что должно работать.

7 лет назад
dudar
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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