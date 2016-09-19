Верстка шаблона

Нужно будет сделать копию лендинга и внести изменения в данные (цены, контактные данные), некоторые картинки (лого, иконки на картах), изменить адрес получения заявок. лендинг [url=http://smart-stellag.ru/]http://smart-stellag.ru/ [/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеются исходники PSD с изменениями - их нужно переверстать (делать нуля или просто вручную внести корректировки - решать Вам) и список требований как и что должно работать.
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