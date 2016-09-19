Нужно выдернуть верстку с сайта

Здравствуйте. Необходимо в кратчайшие сроки сверстать и посадить на движок макет сайта. Нужно сверстать адаптивно, кроссбраузерно и посадить на Wordpress. Текста и изображения должны удобно добавляться через админку сайта - чтобы клиент, не знающий html, мог спокойно добавлять ...