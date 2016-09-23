Верстка интернет-магазина одежды

HTML-версткаЗавершен29 заявок371 просмотр
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Чисто html/cssверстка. Страницы которые нужно сверстать:

- главная, каталог, страница с товаром, доставка, контакты.Для оценки, прикрепил часть прототипа. Жду Ваших предложений.

7 лет назад
Andrey93
Андрей 
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
maximyakosenko
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$20
2 дня
Максим отлично справился с заданием и выдержал все временные рамки. Быстро выходит на связь и прост в общении. Однозначно рекомендую
Конструктивные правки, оплата в срок. Благодарю за сотрудничество.
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