HTML верстка трех форм

HTML-версткаЗавершен13 заявок359 просмотров
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Необходимо сверстать страницу с тремя различными формами. 

Прошу внимательно смотреть макеты...

https://yadi.sk/d/EI4JrKUFvxwpu

HTML
7 лет назад
smartwebstudio
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
VasylZhd
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$35
1 день
Все было выполнено отлично. Надежный исполнитель
Юрию огромное спасибо! Дал понятное ТЗ. Все время был на связи даже в позднее время суток. При необходимости давал обратную связь. Очень приятно работать. Всем рекомендую!
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