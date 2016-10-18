Вёрстка макета + натяжка на WP

День добрый. Во вложении, пример и то что должно получится. Заявки без сроков и цен не рассматриваются. Спасибо. Огромные суммы у кого - не тратьте заявки - сколько что стоит я понимаю Спасибо
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Нужно сверстать 3 страницы макета и натянуть их на wp
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